СК завёл дело на руководство «Домодедово» из-за крупных денежных потерь

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации аэропорта «Домодедово» из-за крупных денежных потерь. При реконструкции взлётно-посадочной полосы пропали свыше 107 млн рублей.
Руководство аэропорта подозревается в халатности, повлекшей крупное хищение. По предварительным данным, должностные лица организации с декабря 2012 по декабрь 2019 года не проконтролировали выполнение госконтрактов и не обеспечили сохранность материальных ценностей, что и привело к причинению крупного материального ущерба,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарная машина опрокинулась в аэропорту Домодедово во время проведения тренировки и Москве. В результате пострадали три человека, они доставлены в одну из столичных больниц.