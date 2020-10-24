СК завёл дело на руководство «Домодедово» из-за крупных денежных потерь

https://static.news.ru/photo/a3005990-1723-11eb-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации аэропорта «Домодедово» из-за крупных денежных потерь. При реконструкции взлётно-посадочной полосы пропали свыше 107 млн рублей.

Руководство аэропорта подозревается в халатности, повлекшей крупное хищение. По предварительным данным, должностные лица организации с декабря 2012 по декабрь 2019 года не проконтролировали выполнение госконтрактов и не обеспечили сохранность материальных ценностей, что и привело к причинению крупного материального ущерба, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарная машина опрокинулась в аэропорту Домодедово во время проведения тренировки и Москве. В результате пострадали три человека, они доставлены в одну из столичных больниц.