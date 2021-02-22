СК возбудил дело после избиения до смерти заключённого ярославской колонии

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Следственные органы возбудили уголовное дело после публикации в СМИ видео с избиением сотрудниками исправительной колонии № 1 заключённого, который скончался через несколько недель после инцидента.

По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осуждённым, отбывающим наказание в одной из колоний в Ярославской области, следственными органами возбуждено уголовное дело, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК России.

Дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Видео пыток заключённых опубликовала 23 февраля «Новая газета». Этот случай, в отличие от других, закончился летальным исходом. Гражданин Грузии Важа Бочоришвили получил тяжёлые травмы, что, по словам издания, сотрудники колонии пытались скрыть от посторонних, посадив его в одиночную камеру в штрафном изоляторе.

Там мужчине стало хуже, у него открылось кровотечение — тюремные врачи были не в состоянии помочь ему. Пострадавшего в тяжёлом состоянии перевели в больницу Рыбинска, где выяснилось, что ему требуется пересадка печени. Как иностранный гражданин, рассчитывать на это он не мог, отмечает издание. В итоге мужчина скончался в больнице, писал NEWS.ru.