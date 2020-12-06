СК РФ возбудил уголовное дело после гибели людей из-за упавшего крана

https://static.news.ru/photo/3cadb152-37cf-11eb-b9ff-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: samara.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате падения гусеничного крана в Волгу у села Климовка Самарской области.

СУ СК РФ по региону сообщает, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Строительный кран упал в Волгу с технологического моста. В результате происшествия погибли двое мужчин (1967-го и 1981 года рождения). Три человека пострадали. Одному из них госпитализация не потребовалась, двоих направили в Сызранскую центральную городскую больницу. В ликвидации последствий происшествия задействовано 26 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС — семь человек и три единицы техники. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что водолазы начнут поиск тел погибших 7 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве часть строительного крана упала на жилой дом. В результате пострадал один рабочий, была повреждена крыша здания и выбито одно из стёкол на последнем этаже.