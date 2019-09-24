https://static.news.ru/photo/58b0937c-ded1-11e9-89b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи начали проверку по факту падения лифта в жилом доме на юго-западе Москвы. Инцидент произошёл 23 сентября на улице Островитянова.

Как рассказала АГН « Москва » старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, лифт во время движения упал на несколько этажей вниз, а затем остановился. Следственными органами проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее News.ru писал, что житель Канады остался цел, пролетев десяток этажей в сорвавшемся лифте. Инцидент произошёл в городе Эдмонтон, провинция Альберта. Лифт вышел из строя, когда мужчина проезжал десятый этаж 12-этажного дома. Падение прервалось лишь на первом этаже. Чтобы вызволить пассажира из кабины, понадобилась помощь спасателей.