Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи начали проверку по факту падения лифта в жилом доме на юго-западе Москвы. Инцидент произошёл 23 сентября на улице Островитянова.

Как рассказала АГН «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, лифт во время движения упал на несколько этажей вниз, а затем остановился. Следственными органами проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Ранее News.ru писал, что житель Канады остался цел, пролетев десяток этажей в сорвавшемся лифте. Инцидент произошёл в городе Эдмонтон, провинция Альберта. Лифт вышел из строя, когда мужчина проезжал десятый этаж 12-этажного дома. Падение прервалось лишь на первом этаже. Чтобы вызволить пассажира из кабины, понадобилась помощь спасателей.

News.ru в соцсетях