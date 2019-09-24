Следователи начали проверку по факту падения лифта в жилом доме на юго-западе Москвы. Инцидент произошёл 23 сентября на улице Островитянова.
Как рассказала АГН «
Ранее News.ru писал, что житель Канады остался цел, пролетев десяток этажей в сорвавшемся лифте. Инцидент произошёл в городе Эдмонтон, провинция Альберта. Лифт вышел из строя, когда мужчина проезжал десятый этаж 12-этажного дома. Падение прервалось лишь на первом этаже. Чтобы вызволить пассажира из кабины, понадобилась помощь спасателей.