https://static.news.ru/photo/8a9e806e-c4b0-11e9-baae-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Канады остался цел, пролетев десяток этажей в сорвавшемся лифте. Инцидент произошёл в городе Эдмонтон, провинция Альберта.

Лифт вышел из строя и полетел вниз, когда мужчина проезжал десятый этаж 12-этажного дома. Падение прервалось лишь на первом этаже. Чтобы вызволить пассажира из кабины, понадобилась помощь спасателей.

Когда пожарные разжали двери, пострадавший смог самостоятельно выбраться из упавшего лифта. Он жаловался на боль в спине, но не получил серьезных травм и не поехал в больницу, сообщает CTV News Edmonton.

Ранее News.ru писал о канадке, которой удалось выжить после падения с высоты полутора километров. У парашютистки не раскрылись ни основной, ни запасной парашюты. Женщина приземлилась в лесу. Ветви деревьев замедлили её падение и тем самым предотвратили летальный исход. Сейчас экстремалка находится в больнице, куда была доставлена с множественными переломами