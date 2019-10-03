https://static.news.ru/photo/09db7e4a-e5cc-11e9-a1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Следственного комитета начали проверку после поступления информации о том, что на западе столицы в школе № 97 ученики старших классов устраивали драки с младшеклассниками за деньги.

Правовую оценку получат действия ответственных лиц учебного заведения по факту создания «бойцовского клуба».

Следователи проверят ситуацию на предмет бездействия сотрудников школы, отвечающих за вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних по ст. 293 УК РФ («Халатность»), — приводит ТАСС сообщение помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.

Возникшую ситуацию прокомментировала директор школы № 97 Ирина Мальчевская. Она подчеркнула, что в сентябре между учениками произошёл переросший в драку конфликт, но не более того.

Хотелось бы отметить, что никакого бойцового клуба в стенах школы нет, — цитирует директора РИА Новости.

3 октября следователи Московской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве девушки из параллельного класса. Тело 15-летней школьницы с травмой головы было обнаружено накануне в заброшенном здании в Балашихе, писал News.ru.