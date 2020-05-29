Силовики проводят обыски в Минстрое Мурманской области

Правоохранительные органы пришли с обысками в Министерство строительства Мурманской области.
Об этом
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и следственные действия в региональном Министерстве строительства, — заявил собеседник агентства.
Ранее в Мурманской области обвинение в мошенничестве было предъявлено бывшему региональному министру. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
NEWS.ru писал, что полицейские в Калининграде задержали пятерых студентов за сбыт фальшивых денег и наркоторговлю. По версии следствия, трое юношей и две девушки приобрели фальшивые пятитысячные банкноты. Ими они расплачивались в магазинах и заведениях общепита. Во время обысков в местах проживания полицейские обнаружили не только фальшивые деньги, но и амфетамин. Выяснилось, что студенты делали по городу закладки с этим наркотиком.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен