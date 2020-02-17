https://static.news.ru/photo/502c00e2-5212-11ea-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/TASS

На Панамериканском шоссе в Колумбии взорвался фургон, следовавший из города Пасто в город Кали. Инцидент произошёл в муниципалитете Росас. Жертвами случившегося стали семь человек, ещё 11 пострадали.

Некоторые из раненых находятся в тяжёлом состоянии. Причину взрыва предстоит выяснить правоохранителям. Военное командование страны отрицает версию о нападении, отмечает infobae.

5 inocentes muertos por carro bomba en Rosas Cauca, crece la guerra q no deja si no dolor y desperanza, mi solidaridad con las familias de las vÃ­ctimas. La Paz es es el Ãºnico camino a la justicia. Se equivocan los amigos de la guerra #nomasguerra pic.twitter.com/6mo4qkBS6C — Alexander LÃ³pez Maya (@AlexLopezMaya) February 18, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в Колумбии в ДТП с автобусом около Боготы пострадали более 30 человек.