Фото: Zuma/TASS

На Панамериканском шоссе в Колумбии взорвался фургон, следовавший из города Пасто в город Кали. Инцидент произошёл в муниципалитете Росас. Жертвами случившегося стали семь человек, ещё 11 пострадали.

Некоторые из раненых находятся в тяжёлом состоянии. Причину взрыва предстоит выяснить правоохранителям. Военное командование страны отрицает версию о нападении, отмечает infobae.

Ранее NEWS.ru писал, что в Колумбии в ДТП с автобусом около Боготы пострадали более 30 человек.

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