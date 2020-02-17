На Панамериканском шоссе в Колумбии взорвался фургон, следовавший из города Пасто в город Кали. Инцидент произошёл в муниципалитете Росас. Жертвами случившегося стали семь человек, ещё 11 пострадали.
Некоторые из раненых находятся в тяжёлом состоянии. Причину взрыва предстоит выяснить правоохранителям. Военное командование страны отрицает версию о нападении, отмечает infobae.
5 inocentes muertos por carro bomba en Rosas Cauca, crece la guerra q no deja si no dolor y desperanza, mi solidaridad con las familias de las vÃctimas. La Paz es es el Ãºnico camino a la justicia. Se equivocan los amigos de la guerra #nomasguerrapic.twitter.com/6mo4qkBS6C