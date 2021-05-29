Семь человек погибли при падении самолёта в США

Фото: Rutherford County Fire Rescue

Павел Ермолаев NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Бойца ММА (Mixed Martial Arts) Гаруна Дибирова задержала полиция за избиение мужчины, который передвигался на самокате. Инцидент произошёл на востоке Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе конфликта на Первомайской улице боец ММА Дибиров напал на молодого парня, ехавшего на самокате. Дибиров задержан, — сказал собеседник агентства. Полиция подтвердила факт задержания. Оказалось, что это произошло...