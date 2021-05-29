Семь человек погибли при падении самолёта в США

https://static.news.ru/photo/fa412710-c106-11eb-880e-96000091f725_660.jpgФото: Rutherford County Fire Rescue
Семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта Cessna C501 в озеро в американском штате Теннесси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.
Судя по всему, на борту находились семь человек. Все они признаны погибшими, — говорится в документе.
Самолёт летел из Теннесси в штат Флорида. Он рухнул вскоре после взлёта. Причина крушения устанавливается, начато расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Aerostar Festival R40 разбился в Молдавии. Трое находившихся на борту человек выжили. Инцидент произошёл под Кишинёвом. По информации очевидцев, самолёт упал на деревья во время взлёта.