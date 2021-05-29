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Семь человек погибли при падении самолёта в США

08:16, 30 мая 2021
Фото: Rutherford County Fire Rescue

Семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта Cessna C501 в озеро в американском штате Теннесси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.

Судя по всему, на борту находились семь человек. Все они признаны погибшими, — говорится в документе.

Самолёт летел из Теннесси в штат Флорида. Он рухнул вскоре после взлёта. Причина крушения устанавливается, начато расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Aerostar Festival R40 разбился в Молдавии. Трое находившихся на борту человек выжили. Инцидент произошёл под Кишинёвом. По информации очевидцев, самолёт упал на деревья во время взлёта.

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