Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Дагестане

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану сообщила о землетрясении в республике. Его магнитуда составила 3,6 балла.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. На поверхности ощущались толчки в 2,5 балла. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Все учреждения города работают в штатном режиме. Устанавливаются детали происшествия.
Ранее NEWS.ru сообщал о землетрясении в Италии. Местные жители почувствовали его около 5:00 (6:00 мск) 11 мая.
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