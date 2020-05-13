Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Дагестане

https://static.news.ru/photo/732f7b8e-9545-11ea-902b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану сообщила о землетрясении в республике. Его магнитуда составила 3,6 балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. На поверхности ощущались толчки в 2,5 балла. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Все учреждения города работают в штатном режиме. Устанавливаются детали происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал о землетрясении в Италии. Местные жители почувствовали его около 5:00 (6:00 мск) 11 мая.