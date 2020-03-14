https://static.news.ru/photo/b68480d8-65f1-11ea-9a25-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Sukhoi Superjet 100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной незапланированного снижения пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Будапешта в Москву, стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования воздуха. Опасности для пассажиров не было.

Тем не менее, следуя установленным правилам, воздушное судно снизилось и продолжило полёт в штатном режиме, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Нормальная высота следования курсом для пассажирских лайнеров — 10-11 тысяч метров. После срабатывания датчика самолёт снизился до 4,5 тысячи метров, однако через некоторое время вернулся на заданную высоту.

Ранее, как писал NEWS.ru, поступила информация о том, что экипаж подал сигнал тревоги и произвёл снижение. Инцидент произошёл через полчаса после вылета.