Причиной незапланированного снижения пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Будапешта в Москву, стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования воздуха. Опасности для пассажиров не было.
Тем не менее, следуя установленным правилам, воздушное судно снизилось и продолжило полёт в штатном режиме,
Нормальная высота следования курсом для пассажирских лайнеров — 10-11 тысяч метров. После срабатывания датчика самолёт снизился до 4,5 тысячи метров, однако через некоторое время вернулся на заданную высоту.
Ранее, как писал NEWS.ru, поступила информация о том, что экипаж подал сигнал тревоги и произвёл снижение. Инцидент произошёл через полчаса после вылета.
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