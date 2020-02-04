https://static.news.ru/photo/f6d95272-4778-11ea-91de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт авиакомпании WestJet, который следовал из Торонто на Ямайку, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной такого манёвра стала неудачная шутка одного из пассажиров про коронавирус.

Во время полёта мужчина встал и заявил всему салону, что недавно был в Китае и заразился новым заболеванием.

Члены экипажа сообщили об этом заявлении командиру воздушного судна. После чего было принято решение вернуться в аэропорт Торонто, — цитирует сообщение полиции РИА Новости.

Сразу после посадки «шутник» был арестован. Суд над ним состоится 9 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по состоянию на утро 4 февраля 2020 года число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончавшихся — 425. Президент России Владимир Путин не планирует переносить свой визит в КНР из-за вспышки заболевания.