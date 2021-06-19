Самолёт совершил аварийную посадку в Уфе

https://static.news.ru/photo/3f38d42e-d135-11eb-af39-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку из-за загоревшейся стойки шасси в Уфе. Происшествие случилось с Boeing 767 авиакомпании Azur Air, сообщает Пятый канал.

Борт летел в Уфу из Каира, на борту на момент происшествия находились 344 человека, из которых десять — члены экипажа. Известно, что при посадке самолёта воспламенилась правая стойка шасси.

Огонь потушили сами сотрудники аэропорта, информации о погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, загорание стойки могло произойти из-за перегрева тормозной системы после заклинивания тормозных колодок. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смертельного крушения самолёта Л-410 в Кузбассе. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.