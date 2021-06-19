Самолёт совершил аварийную посадку в Уфе

Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку из-за загоревшейся стойки шасси в Уфе. Происшествие случилось с Boeing 767 авиакомпании Azur Air, сообщает Пятый канал.
Борт летел в Уфу из Каира, на борту на момент происшествия
Огонь потушили сами сотрудники аэропорта, информации о погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, загорание стойки могло произойти из-за перегрева тормозной системы после заклинивания тормозных колодок. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщалось ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смертельного крушения самолёта Л-410 в Кузбассе. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.