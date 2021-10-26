Следующий в Дубай самолёт экстренно сел в Москве

Бизнес-джет Bombardier Challenger 600, следующий из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту сработал датчик разгерметизации пассажирской кабины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пассажирский самолёт Challenger 600 рейсом Санкт-Петербург — Дубай экстренно приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины, — сказал источник.

Он уточнил, что посадка произошла благополучно в 10:14 по столичному времени. Обстоятельства инцидента выясняются. Другие подробности произошедшего неизвестны. Предполагается, что пассажиров самолёта могут отправить в пункт назначения либо после завершения проверки лайнера, либо на другом воздушном судне.

Ранее вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в нескольких километрах от села Караул в Таймырском автономном округе. На борту находились 11 человек, при аварийной посадке они выжили. По предварительным данным, в вертолёте сработал некий датчик.