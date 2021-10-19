Вертолёт совершил аварийную посадку на Таймыре

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Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии. Её сняли с поезда после отравления, пишет ТАСС.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, женщину нашли в поезде Санкт-Петербург — Мурманск после отравления неизвестными таблетками. Её сняли с поезда медработники в Карелии. По данным Lenta.ru, женщину доставили в...