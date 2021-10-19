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Вертолёт совершил аварийную посадку на Таймыре

11:11, 19 октября 2021
Вертолёт совершил аварийную посадку на Таймыре Фото: MOD Russia/via/Global Look Press
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Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в нескольких километрах от села Караул в Таймырском автономном округе, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. На борту находились 11 человек, при аварийной посадке они выжили.

Информацию о внеплановой посадке вертолёта подтвердили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. По данным ведомства, пострадавших нет.

По предварительным данным, сработал датчик, — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в результате падения вертолёта на юго-западе Германии погибли три человека. Крушение произошло недалеко от города Бухен. О пострадавших среди местных жителей не сообщалось.

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