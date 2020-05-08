Самолёт Ан-2 разбился в Литве

https://static.news.ru/photo/c619946a-9202-11ea-9ed3-fa163e074e61_660.jpg Ан-2 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли в Литве в результате крушении 9 мая самолёта Ан-2. Об этом сообщила представитель Вильнюсского комиссариата полиции Юлия Самороковская.

На месте авиакатастрофы в Вильнюсском районе медики констатировали смерть двух мужчин, — цитирует представителя полиции РИА Новости.

Разбившийся Ан-2 находился на учёте в аэроклубе имени Дарюса и Гиренаса.

Как писал NEWS.ru ранее, в американском штате Техас, в северной части Хьюстона разбился полицейский вертолёт. Об этом сообщил шеф местной полиции Арт Асеведо на онлайн-пресс-конференции. Он рассказал, что один из полицейских погиб, ещё один пострадал.