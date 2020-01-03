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Пьяные дебоширы напали на полицейских, прибывших на вызов о драке в Новосибирске. Сотрудникам ОВД пришлось стрелять в воздух, чтобы унять мужчин.

Происшествие случилось на ул.Ленина. Нападавших оказалось двое, они были пьяны и при виде сотрудников патрульно-постовой службы повели себя агрессивно, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД. Дебоширов доставили...