Самолёт авиакомпании Red Wings, летевший по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург, экстренно сел в пермском аэропорту «Большое Савино». На борту Airbus-320 находилось 176 пассажиров, они не пострадали.
Вынужденную посадку пилоты запросили после появления проблем с навигационным оборудованием. Самолёт успешно сел в 07.00 по мск,
Ранее NEWS.ru сообщал, что борт авиакомпании Iraqi Airways, выполнявший рейс из иракской столицы в столицу Белоруссии, успешно совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов. Пилоты иракской авиакомпании приняли решение садиться в Ростове-на-Дону из-за отказавшего автопилота.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен