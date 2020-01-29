Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мотивом убийства ростовского депутата Андрея Алабушева и его супруги была личная неприязнь подозреваемого в убийстве. Такую версию озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она также сообщила, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства, предшествовавшие преступлению.

Ранее NEWS.ru писал, что подозреваемый в убийстве депутата и его жены покончил с собой. Его тело нашли в ходе осмотра места происшествия.

Депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. У обоих рубленые раны в области головы.

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