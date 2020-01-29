https://static.news.ru/photo/89d1d044-4275-11ea-b3ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мотивом убийства ростовского депутата Андрея Алабушева и его супруги была личная неприязнь подозреваемого в убийстве. Такую версию озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она также сообщила , что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства, предшествовавшие преступлению.

Ранее NEWS.ru писал, что подозреваемый в убийстве депутата и его жены покончил с собой. Его тело нашли в ходе осмотра места происшествия.

Депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. У обоих рубленые раны в области головы.