https://static.news.ru/photo/31ce8e24-e379-11e9-93fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Женщина, проживающая в Хакасии, разрешила знакомому изнасиловать своих дочерей за денежное вознаграждение. В отношении обоих преступников заведено уголовное дело. Его рассмотрит местный суд.

Как сообщает СУ СК по региону, мужчина и женщина познакомились в 2012 году. Некоторое время они поддерживали интимные отношения. После этого обвиняемая познакомила своего знакомого с дочерьми. Девочкам на тот момент было семь и восемь лет.

Мужчина заявил в разговоре с их матерью, что хотел бы вступить с несовершеннолетними в интимные отношения, и предложил за это заплатить. Женщина согласилась.

Преступление было совершено в автомобиле на территории города Саяногорска.

В настоящее время 53-летний местный житель и 34-летняя мать пострадавших детей обвиняются в нескольких правонарушениях, в частности, по статье «Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», передаёт РИА Новости.

На данный момент мужчина уже прошёл судебную сексолого-психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты вынесли заключение, что обвиняемый является вменяемым человеком с признаками расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии.

Ранее News.ru писал, что Следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту нападения на гражданку иностранного государства. По данным следователей, 35-летняя женщина была изнасилована в подмосковной Балашихе.