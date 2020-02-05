Гражданка России погибла в Грузии из-за лавины, сошедшей на участок дороги Коби — Гудаури. Инцидент произошёл 4 февраля недалеко от посёлка Степанцминда.
Женщина и ещё два человека находились в легковушке, которая в результате схода лавины опрокинулась в овраг. Россиянка скончалась от полученных ранений. Её спутники — граждане Грузии и Армении — были доставлены в больницы,
Ранее NEWS.ru писал, что при сходе лавины в горах Грузии погиб россиянин. Инцидент произошёл на горнолыжном курорте Гудаури, тело погибшего не могли найти в течение суток.
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