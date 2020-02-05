https://static.news.ru/photo/2dc582d0-47db-11ea-8d3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jack Moscrop Ê/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гражданка России погибла в Грузии из-за лавины, сошедшей на участок дороги Коби — Гудаури. Инцидент произошёл 4 февраля недалеко от посёлка Степанцминда.

Женщина и ещё два человека находились в легковушке, которая в результате схода лавины опрокинулась в овраг. Россиянка скончалась от полученных ранений. Её спутники — граждане Грузии и Армении — были доставлены в больницы, сообщает 1tv.ge.

Ранее NEWS.ru писал, что при сходе лавины в горах Грузии погиб россиянин. Инцидент произошёл на горнолыжном курорте Гудаури, тело погибшего не могли найти в течение суток.