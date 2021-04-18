Российский лыжник на соревнованиях врезался в дерево и погиб

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На любительских соревнованиях на Камчатке произошёл смертельный инцидент — один из лыжников погиб во время заезда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На крутом повороте группа лыжников не вписалась в траекторию движения. Произошло массовое падение, в результате которого один из лыжников врезался головой в дерево, получив серьёзную травму. Какое именно место головы или же позвоночника было повреждено ударом — не уточняется.

На место были вызваны медицинские специалисты. Тем не менее спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных повреждений.

Как уточняет ИА «Камчатка», на соревнованиях мужчина представлял город Краснодар. При этом ранее он жил на полуострове.

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