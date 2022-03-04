Reuters: эстонское грузовое судно затонуло у берегов Одессы после взрыва
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
17:23, 03 марта 2022
Фото: marinetraffic.com
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Эстонское грузовое судно Helt затонуло у побережья Одессы после взрыва, сообщает Reuters. Судьба четверых членов экипажа в настоящее время неизвестна.
Судно окончательно затонуло. Двое членов экипажа в шлюпке на воде, остальные четыре пропали без вести, — сказал управляющий директор Vista Shipping Agency.
По его словам, судно могло подорваться на мине.
Ранее сообщалось, что краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала Зарубино в Приморье. Часть судна находилась над водой, часть ушла под воду. Его обследовали спасатели. На борту находится 16 тонн топлива, его разлива не было зафиксировано. Судовладельцы сообщили, что с корабля были эвакуированы 14 человек. Затопление произошло за несколько минут.
По информации властей, погиб старший механик судна. Капитан корабля с переохлаждением госпитализирован.
Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело.