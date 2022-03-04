Reuters: эстонское грузовое судно затонуло у берегов Одессы после взрыва

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Новосибирская пенсионерка погибла от упавшего на неё кресла, которое жильцы дома выбросили с седьмого этажа, сообщает «Сиб.фм». Пара выбрасывала старую мебель из квартиры — в отношении парня с девушкой возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. 80-летняя женщина скончалась на месте.

Одно из кресел упало на голову пожилой женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой. В результате от полученных травм потерпевшая 1941 года рождения скончалась на месте, —...