Пятиэтажный дом рухнул в центре Каира

Пятиэтажное старинное здание обрушилось 15 августа в центре Каира. Из-под завалов спасатели извлекли живыми 18 человек, о жертвах информация не поступала.
По данным службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в доме на улице Каср-эн-Нил произошло частичное обрушение верхних этажей. На первом этаже располагались магазины, офисы и пункт обмена валют, на остальных четырёх — квартиры,
В настоящее время поисковая операция продолжается. Район происшествия оцеплен, а движение машин перекрыто. Из соседних домов, примыкающих к пострадавшему зданию, при помощи специальной техники проводится экстренная эвакуация жителей.
Ранее в бразильском городе Форталеза обрушился семиэтажный жилой дом. Инцидент произошёл в квартале Дионисио-Торрес на улице Руа Тибурсио Кавальканте. Пожарная служба подтвердила смерть одного человека. Ещё одного местного жителя удалось спасти, писал NEWS.ru.
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