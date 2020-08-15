Пятиэтажный дом рухнул в центре Каира

https://static.news.ru/photo/cc7588a8-def3-11ea-8906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Пятиэтажное старинное здание обрушилось 15 августа в центре Каира. Из-под завалов спасатели извлекли живыми 18 человек, о жертвах информация не поступала.

По данным службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в доме на улице Каср-эн-Нил произошло частичное обрушение верхних этажей. На первом этаже располагались магазины, офисы и пункт обмена валют, на остальных четырёх — квартиры, передаёт «Аль-Яум ас-Сабиа».

В настоящее время поисковая операция продолжается. Район происшествия оцеплен, а движение машин перекрыто. Из соседних домов, примыкающих к пострадавшему зданию, при помощи специальной техники проводится экстренная эвакуация жителей.

Ранее в бразильском городе Форталеза обрушился семиэтажный жилой дом. Инцидент произошёл в квартале Дионисио-Торрес на улице Руа Тибурсио Кавальканте. Пожарная служба подтвердила смерть одного человека. Ещё одного местного жителя удалось спасти, писал NEWS.ru.