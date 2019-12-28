В баре на Литейной улице в Брянске принявший большое количество алкоголя горожанин решил на этом не останавливаться и выпить ещё спиртного. Когда сильно подвыпивший мужчина попросил ему налить, то услышал отказ от администратора. После этого между сотрудницей заведения и гостем разгорелся конфликт.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, разгорячённый выпивкой брянец начал «агрессивно конфликтовать с девушкой»,
Во время разговора с 26-летней сотрудницей заведения он достал пистолет и начал угрожать ей расправой. Администратору удалось воспользоваться «тревожной кнопкой» и вызвать полицейских. Стражи порядка прибыли на место происшествия и задержали 40-летнего дебошира, который успел напугать весь бар.
Сотрудники вневедомственной охраны изъяли оружие у хулигана. Пистолет оказался пневматическим. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писал NEWS.ru, на этой неделе в храм Сергия Радонежского в Москве ворвался мужчина, вооружённый ножом и начал угрожать прихожанам.
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