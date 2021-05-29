Против бойца ММА Дибирова возбуждено уголовное дело после драки в Москве

https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойца ММА (Mixed Martial Arts) Гаруна Дибирова задержала полиция за избиение мужчины, который передвигался на самокате. Инцидент произошёл на востоке Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе конфликта на Первомайской улице боец ММА Дибиров напал на молодого парня, ехавшего на самокате. Дибиров задержан, — сказал собеседник агентства.

Полиция подтвердила факт задержания. Оказалось, что это произошло ещё 28 мая около 22:00. Двое мужчин начали ругаться, после чего один из них напал на другого. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

Подозреваемого доставили в территориальный ОМВД для разбирательства. Против него могут возбудить уголовное дело, сообщили в полиции. Но личность подозреваемого не уточняли.

В Следкоме агентству сообщили, что полиция уже возбудила уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и статье 213 «Хулиганство».

Уголовное дело вскоре передадут в СК. Следователи, в свою очередь, проведут комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщила представитель главка СК по Москве Юлия Иванова.

Как пишут СМИ, 25-летний Георгий Афанасьев катался на самокате по Первомайской улице и не уступил дорогу спортсмену.

Ранее президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств ММА. По его мнению, им является экс-чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс.