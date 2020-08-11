Протесты в Минске начались сразу же после закрытия избирательных участков в день выборов президента Белоруссии. Протестующие уверены, что результаты подсчёта голосов сфальсифицированы. Силовые структуры Белоруссии для разгона демонстрантов используют водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Проводятся задержания наиболее активных участников акций. Один мужчина погиб.
Виктор Лисицын/Global Look Press
Виктор Лисицын/Global Look Press
Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
AP/TAСС
Илья Питалев/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости
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