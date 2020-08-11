Протесты в Минске начались сразу же после закрытия избирательных участков в день выборов президента Белоруссии. Протестующие уверены, что результаты подсчёта голосов сфальсифицированы. Силовые структуры Белоруссии для разгона демонстрантов используют водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Проводятся задержания наиболее активных участников акций. Один мужчина погиб.

Виктор Лисицын/Global Look Press

Виктор Лисицын/Global Look Press

Виктор Толочко/РИА Новости

Виктор Толочко/РИА Новости

Виктор Толочко/РИА Новости

Виктор Толочко/РИА Новости

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

AP/TAСС

Илья Питалев/РИА Новости

Виктор Толочко/РИА Новости

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