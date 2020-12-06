Пропавшая в Сочи девочка нашлась в Ессентуках

https://static.news.ru/photo/1e50b42a-3806-11eb-a5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Broken Mirror Films/via Globallookpress.com

Пропавшая в Сочи 13-летняя девочка найдена живой и невредимой в Ессентуках. Школьница вышла из дома и не вернулась 1 декабря.

Подростка искали полицейские и поисковый отряд «Лиза Алерт». На данный момент ребёнок передан законным представителям, сообщает РЕН ТВ.

Жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Выясняются обстоятельства происшествия. Куда могла пойти школьница, не уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд Камешковского района Владимирской области избрал ареств качестве меры пресечения 26-летнему мужчине, в доме которого обнаружили похищенного семилетнего мальчика. Савелий Роговцев пропал 28 сентября. Возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в посёлке Горки Камешковского района, но дойти до дома не успел.