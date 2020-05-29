Прокуратура начала проверку после нахождения младенца в контейнере

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Прокуратура Московской области начала проверку по факту нахождения тела младенца в мусорном контейнере на территории региона. Об этом 29 мая сообщили представители пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Мёртвый ребёнок был найден между гаражами неподалёку от подмосковной деревни Дубровка. В настоящее время прокуроры ищут мать покойного младенца. Также проводится проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства и условия произошедшего.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением грудного ребёнка в городском округе Талдом. Надзорный орган контролирует ход мероприятий, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи Подмосковья выясняют обстоятельства смерти новорождённого мальчика. Его тело нашли 24 мая 2020 года в обувной коробке в мусорном контейнере. ЧП произошло в Дмитрове.