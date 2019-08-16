https://static.news.ru/photo/ee4ef6b2-c027-11e9-9810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Масло, которым отравились восемь жителей Ульяновской области, было произведено в Тереньгульском районе, сообщила News.ru первый замглавы регионального Минздрава Инна Чигирёва. Она заявила, что члены семьи — производителя продукта работали в медицинских учреждениях.

Чиновница рассказала, что сотрудники системы Минздрава изготавливали масло дома, после чего угощали им родственников и коллег. Среди пострадавших — сами работники медучреждений и их родственники.

Кроме того, Чигирёва уточнила, что все отравившиеся — жители Ульяновска. Взрослые в настоящее время находятся в местном травмцентре, а дети — в детской областной клинической больнице.

Ранее News.ru писал, что Министерство здравоохранения Ульяновской области связалось с коллегами из Самары в связи с отравлением домашним маслом. Проявления заболевания в двух регионах похожи.