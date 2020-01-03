https://static.news.ru/photo/50754b6e-3055-11ea-857a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянка, проживающая на Ленинском проспекте в Москве, 5 января подала заявление в полицию по факту кражи. Правоохранители установили, что неизвестный проник в квартиру женщины и вынес оттуда серебряные рюмки, часы и деньги. В общей сложности ущерб составил почти 2 млн рублей.

Об этом журналистам рассказали представили пресс-службы столичного ГУ МВД.

Преступление, по словам сотрудников правоохранительных служб, произошло в период с 24 декабря по 5 января. Злоумышленник неизвестным путём повредил замок и проник в квартиру на Ленинском проспекте.

Он совершил кражу принадлежащих потерпевшей 15 тысяч евро, 12 наручных часов, дорожной сумки, очков, набора рюмок из серебра, золотой заколки для галстука, кожаной сумки и скрылся. Материальный ущерб составил приблизительно 1 млн 956 тыс. рублей, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы столичного ГУ МВД.

В настоящее время сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее NEWS.ru передавал, что в Новой Москве пенсионерка лишилась сумки, в которой находилось 10 млн рублей. Кража произошла в продуктовом магазине, когда женщина положила сумку в тележку.