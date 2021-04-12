Пожар в здании «Невской мануфактуры» в Петербурге локализовали

https://static.news.ru/photo/8e4fccd6-9bc8-11eb-b7f7-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Выдревич/ТАСС

Пожар в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге локализован. Площадь возгорания составила 10 тысяч кв. метров.

В 22:22 объявлена локализация пожара на площади 10 000 кв. м, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

12 апреля в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной вспыхнул пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседнее трёхэтажное здание, в котором находится хоcтел. Загорелась крыша, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Были эвакуированы 50 человек.

При тушении «Невской мануфактуры» погиб один пожарный, его тело было найдено, ещё двое огнебoрцев находятся в реанимации. Спасатели нашли тело ещё одного погибшего, которое сильно обгорело. Сейчас устанавливается его личность. По данным Минздрaва, всего в результате пожара пострадали пять человек.

Как писал NEWS.ru, прокуратура займётся проверкой пожара на «Невской мануфактуре».