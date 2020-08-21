В Башкирии загорелся завод

На Давлекановском кирпичном заводе в Башкирии произошёл пожар. По предварительным данным, пламя охватило цех по сушке изделий.
Как сообщает РЕН ТВ, изначально площадь пожара составляла четыре тысячи квадратных метров.
Затем площадь возгорания увеличилась до шести тысяч квадратных метров.
Информации о пострадавших пока нет.
Как ранее писал NEWS.ru, по факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен