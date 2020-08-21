В Башкирии загорелся завод

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На прошлой неделе в московских офисах ОАО «Российские железные дороги» прошли обыски. Следователи приходили в кабинет замгендиректора — директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолию Чабунину и к заместителю главы РЖД Павлу Иванову, начальнику Центральной дирекции управления движением.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Следственные действия проходили в рамках проверки контрактов за период до 2015 года. По словам одного из собеседников издания, вопросы у сыщиков вызвали...