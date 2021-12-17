Пожар на Северной верфи в Петербурге ликвидировали

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Пожар на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» ликвидировали, передаёт ТАСС слова пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, занимающейся расследованием уголовного дела по факту возгорания. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу комментировать ситуацию на месте происшествия отказались.

В настоящее время возгорание ликвидировано, причина устанавливается, проводится проливка конструкций, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба». Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места ЧП.

Пожар на заводе «Северная верфь» произошёл вечером 17 декабря. Загорелась верхняя палуба, эпицентром возгорания стала рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По одной из версий, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности.

На кораблях подобного типа планировалось размещать ракетные комплексы «Циркон» и «Калибр». Корвет «Проворный» заложили в июле 2013 года, на воду спустили в сентябре 2019 года и должны были передать армии до конца 2021 года.