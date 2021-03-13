Пострадавших при крушении Ан-26 доставили в реанимацию

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Двух человек доставили в реанимацию после крушения самолёта Ан-26 в районе Алма-Аты, сообщили в городской клинической больнице № 4.

В настоящий момент информации об их состоянии и других подробностей нет.

Оба в реанимации. Врачи занимаются ими. Пока другой информации нет, — сказал представитель пресс-службы медицинского учреждения журналистам «Интерфакса».

Самолёт Ан-26 потерпел крушение днём 13 марта. Он направлялся по маршруту из Нур-Султана в Алма-Ату. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало погранслужбе.

Самолёт разбился при посадке в районе аэропорта Алма-Аты. По информации МЧС, в результате ЧП погибли четыре человека, ещё два попали в больницу.

В настоящий момент на месте инцидента работают 10 реанимационных бригад скорой помощи, 45 человек и 15 машин ДЧС Алма-Аты и Алматинской области, службы аэропорта, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана, службы спасения «109».

После падения самолёта возник пожар, но спасателям удалось ликвидировать его, писал NEWS.ru.