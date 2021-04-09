Пострадавшие в ДТП в Турции россияне остаются в больнице

https://static.news.ru/photo/98fb0294-9aac-11eb-821b-96000091f725_660.jpg Фото: yasin/dpa/Global Look Press

Трое граждан России, пострадавшие в аварии с автобусом в Турции, остаются в больнице, сообщили в российском посольстве в Анкаре. Согласно данным дипломатов, врачи оказали всем пострадавшим медицинскую и психологическую помощь.

В медучреждениях города Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает, — говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется обсудить вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи.

Сотрудники посольства посетили пострадавших в ДТП россиян, провели консультации с местными врачами по их состоянию и установили контакт с правоохранительными органами, чтобы выяснить причину происшествия, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральное агентство по туризму России сообщило, что контролирует ситуацию с аварией с участием туристического автобуса в Турции, где пострадали 26 граждан России. Жертвой аварии стала одна российская туристка.

В Сети появились кадры, на которых видно, что автобус лежит на боку на обочине трассы. Рядом находятся автомобили экстренных служб, люди вылезают из автобуса через люки в крыше. При этом идёт снег. По предварительной версии, причиной аварии оказалось обледенение дороги — в этих условиях водитель не справился с управлением.