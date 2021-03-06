Посольство РФ в ЦАР проверяет сообщения о крушении вертолёта с военными

https://static.news.ru/photo/10e35a8e-7f75-11eb-91a8-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Российские дипломаты в Центрально-Африканской Республике занимаются проверкой публикаций о падении вертолёта с военными специалистами из России, которые появились в СМИ. Об этом заявил посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

Посольство проверяет информацию СМИ. В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет, — уточнил дипломат в разговоре с РИА Новости.

Титоренко также отметил, что руководство российских инструкторов сообщения о падении вертолёта с гражданами РФ в Африке не подтверждает.

Скорее всего, диппредставительство проверяет информацию из репортажа Александра Рогаткина, корреспондента «России 1». Журналист рассказал, что в ЦАР разбился вертолёт SA 341 Gazelle с российскими специалистами на борту, все смогли выжить.

О крушении вертолёта с российскими военными специалистами в ЦАР сообщили источники Telegram-канала «Военный обозреватель». По их данным, во время крушения никто не пострадал. За штурвалом был российский военный пилот. Вместе с ним на борту находились ещё два человека. Вертолёт упал в болотистой местности и загорелся, передавал NEWS.ru.