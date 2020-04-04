После взрыва газа в подмосковном доме не могут найти двух человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что после взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуево не удалось найти двух человек.
Мы не можем найти двух человек, — цитирует ТАСС Воробьёва.
Как писал NEWS.ru, Воробьёв сообщил, что жизни четверых пострадавших после взрыва газа в доме в Орехово-Зуево ничего не угрожает. Двоим уже сделали операции, их планируют перевезти в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).
ЧП произошло по адресу: улица Гагарина, дом 31, взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. В настоящий момент из-под завалов извлечены шесть человек. Известно, что один из местных жителей погиб в результате взрыва.