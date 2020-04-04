После взрыва газа в подмосковном доме не могут найти двух человек

https://static.news.ru/photo/3baaa6c0-7682-11ea-b856-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что после взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуево не удалось найти двух человек.

Мы не можем найти двух человек, — цитирует ТАСС Воробьёва.

Как писал NEWS.ru, Воробьёв сообщил, что жизни четверых пострадавших после взрыва газа в доме в Орехово-Зуево ничего не угрожает. Двоим уже сделали операции, их планируют перевезти в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).

ЧП произошло по адресу: улица Гагарина, дом 31, взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. В настоящий момент из-под завалов извлечены шесть человек. Известно, что один из местных жителей погиб в результате взрыва.