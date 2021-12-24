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После пожара в астраханской больнице возбуждено уголовное дело

13:44, 24 декабря 2021
После пожара в астраханской больнице возбуждено уголовное дело Россия. Астрахань. У областной инфекционной больницы, где в палате реанимационного отделения произошел пожар, в результате которого погибли два пациента Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области/ТАСС
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По факту гибели двух пациентов при пожаре в реанимации областной инфекционной больницы Астрахани возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Возгорание произошло утром 24 декабря. Инцидент, предварительной причиной которого стала неисправность систем освещения, забрал жизни двух человек.

<...> возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц), — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки в изолированном боксе. После тушения огня были обнаружены тела двух пациенток 69 и 79 лет. На месте продолжает работать оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области. 

После пожара в астраханской больнице возбуждено уголовное делоastr.sledcom.ru/СУ СК России по Астраханской области

Пожар в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги в Кировском районе Астрахани произошёл 24 декабря. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров до 11 утра по местному времени, сотрудников и пациентов отделения эвакуировали.

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