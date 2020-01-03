Мужчина избил своего приятеля в одном из ночных клубов в Купчино, сообщил источник в местных правоохранительных органах.
По его словам, между посетителями началась ссора, в ходе которой 25-летний мужчина начался швырять в 41-летнего оппонента бильярдные шары.
В настоящее время пострадавший находится в больнице, а нарушитель задержан полицейскими. Проводится доследственная проверка,
Ранее NEWS.ru писал, что врач-стоматолог в Уссурийске избил мать, на руках у которой был трёхлетний ребёнок. Инцидент произошёл в Уссурийске. Женщина обратилась в клинику за экстренной помощью. Она объяснила, что ребёнок два дня ничего не ест из-за болей.
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