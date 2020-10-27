16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Порномодель в США отстрелялась от ворвавшихся в её дом грабителей

08:39, 27 октября 2020
Ансли Пачеко Ансли Пачеко Фото: ans_leey/instagram.com

В дом американской порномодели Ансли Пачеко в Майями ворвались вооружённые грабители. В помещении завязалась перестрелка после того, как хозяйка сама взяла в руки пистолет.

Инцидент попал на камеры внутреннего наблюдения, пишет Lenta.Ru со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что во время нападения никто не пострадал, а злоумышленники, встретившие вооружённое сопротивление, смогли скрыться, прихватив с собой награбленное на $100 тысяч. 

Во время инцидента в доме Пачеко находились её муж, семилетний сын, а также друг семьи, вместе они смотрели игру NBA.

Сама Пачеко находилась в ванной комнате, когда она услышала крики из гостиной, она взяла в тумбочке пистолет и открыла по нападавшим огонь.

Я подошла к тумбочке, схватила пистолет и открыла дверь. Я встретилась с одним из них лицом к лицу. Он сказал мне положить пистолет. Я просто отрицательно покачала головой, а затем сказала: «Не стреляйте в меня, мой сын здесь», — рассказала порномодель журналистам.

Она добавила, что очень рада, что в результате никто не пострадал, и что она очень надеется, что нападавших удастся поймать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возле офиса правящей партии Грузии в городе Дманиси развязалась перестрелка, в результате которой пострадали по меньшей мере четыре человека.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео