Порномодель в США отстрелялась от ворвавшихся в её дом грабителей

https://static.news.ru/photo/3f32d79a-1817-11eb-a3cc-fa163e074e61_660.jpg Ансли Пачеко Фото: ans_leey/instagram.com

В дом американской порномодели Ансли Пачеко в Майями ворвались вооружённые грабители. В помещении завязалась перестрелка после того, как хозяйка сама взяла в руки пистолет.

Инцидент попал на камеры внутреннего наблюдения, пишет Lenta.Ru со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что во время нападения никто не пострадал, а злоумышленники, встретившие вооружённое сопротивление, смогли скрыться, прихватив с собой награбленное на $100 тысяч.

Во время инцидента в доме Пачеко находились её муж, семилетний сын, а также друг семьи, вместе они смотрели игру NBA.

Сама Пачеко находилась в ванной комнате, когда она услышала крики из гостиной, она взяла в тумбочке пистолет и открыла по нападавшим огонь.

Я подошла к тумбочке, схватила пистолет и открыла дверь. Я встретилась с одним из них лицом к лицу. Он сказал мне положить пистолет. Я просто отрицательно покачала головой, а затем сказала: «Не стреляйте в меня, мой сын здесь», — рассказала порномодель журналистам.

Она добавила, что очень рада, что в результате никто не пострадал, и что она очень надеется, что нападавших удастся поймать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возле офиса правящей партии Грузии в городе Дманиси развязалась перестрелка, в результате которой пострадали по меньшей мере четыре человека.