Полиция подтвердила гибель офицера при беспорядках у Капитолия в США

https://static.news.ru/photo/c991fd44-5174-11eb-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global look Press

Полиция Капитолия в Вашингтоне подтвердила, что один из офицеров, получивших ранения при беспорядках на Капитолийском холме 6 января, скончался от полученных травм.

Приблизительно в 21:30 вечером 7 января (05:30 в пятницу мск. — NEWS.ru) сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник ушёл из жизни в результате ранений, полученных во время несения службы, — цитирует РИА Новости сообщение департамента полиции.

Ранее о гибели одного из полицейских сообщали СМИ, однако правоохранительные органы опровергали эту информацию.

Отмечается, что скончавшийся офицер полиции принимал непосредственное участие в сдерживании групп протестующих, пытающихся прорваться в здание Капитолия во время дебатов в Конгрессе США по вопросу об утверждении итогов президентских выборов.

Он стал пятой жертвой беспорядков. Ранее сообщалось, что в результате потасовок в районе Капитолия в столице США погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них — ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

Ранее NEWS.ru писал, что министр образования США Бетси Девос подала в отставку на фоне беспорядков в Капитолии. Она стала вторым ушедшим с поста членом кабмина после министр транспорта США Элейн Чао, которая также ранее объявила о своём уходе.

6 января Конгресс США должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов, однако дебаты в обеих палатах конгресса затянулись, а в районе Капитолийского холма вспыхнули беспорядки. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание. Конгрессменов временно эвакуировали до наведения порядка в районе Капитолия.

На следующий день американские парламентарии утвердили итоги выборов, назвав кандидата от демократов Джо Байдена новым президентом страны, его инаугурация состоится 20 января.