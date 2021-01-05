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Второй министр США подала в отставку на фоне беспорядков в стране

08:30, 08 января 2021
Бетси Девос Бетси Девос Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ещё один министр американского правительства подала в отставку на фоне беспорядков в стране, связанных с утверждением итогов президентских выборов. Вторым членом кабмина, принявшим решение об уходе со своего поста, стала министр образования Бетси Девос.

Чиновник в своём заявлении об уходе на имя действующего президента Дональда Трампа указала, что беспорядки на Капитолийском холме 6 января стали для неё «поворотным моментом», пишет Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в отставку подала министр транспорта США Элейн Чао. Она назвала события 6 января в Вашингтоне «травмирующими» и «предотвратимыми». Она сложит с себя полномочия с 11 января.

Также об уходе со своих постов на фоне беспорядков в США объявляли советник Трампа по вопросам отношений с Россией и Евразией Райан Тулли, заместитель советника президента по нацбезопасности Мэтью Поттинджер, а также ещё четверо сотрудников администрации американского лидера.

6 января Конгресс США должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов, однако дебаты в обеих палатах конгресса затянулись, а в районе Капитолийского холма вспыхнули беспорядки. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание. Конгрессменов временно эвакуировали до наведения порядка в районе Капитолия.

На следующий день американские парламентарии утвердили итоги выборов, назвав кандидата от демократов Джо Байдена новым президентом страны, его инаугурация состоится 20 января.

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