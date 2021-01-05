Глава Минтранса США ушла в отставку из-за протестов

Министр транспорта США Элейн Чао подала заявление об отставке после беспорядков 6 января на Капитолии в Вашингтоне. Она назвала события «травмирующими» и «предотвратимыми».
Письмо с просьбой об отставке Чао
Вчера в нашей стране произошло травмирующее и вполне предотвратимое событие, когда сторонники президента ворвались в здание Капитолия после проведения митинга, на котором он выступил перед ними, — написала Чао.
Напомним, 6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пришли к зданию Конгресса и ворвались в него, когда парламент собирался объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы. Капитолий вскоре был очищен от протестующих силами полиции и спецназа. Силовики вывели демонстрантов из здания конгресса, оттеснили со ступеней Капитолия, а затем разогнали сторонников Трампа слезоточивым газом на прилегающей парковой территории.
Позже Джо Байдена всё же объявили новым президентом США, у Трампа и его сторонников не осталось каких-либо законных способов оспорить это решение. Действующий глава Белого дома выразил готовность передать власть Байдену во время инаугурации, которая пройдет 20 января