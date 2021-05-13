Полиция Кипра арестовала разыскиваемого в РФ мужчину

https://static.news.ru/photo/d08b742e-b482-11eb-8da1-96000091f725_660.jpg Фото: George Christophorou/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Кипра сотрудниками местной полиции был арестован 51-летний мужчина, разыскиваемый российскими властями. Его фамилия держится в тайне в связи с запретом на распространение персональных данных. Об этом 14 мая сообщили в полиции Кипра, пишет РИА Новости.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчину подозревают в незаконном хранении драгоценных металлов и драгоценных камней или жемчуга, а также в организации их перевозки и непосредственной транспортировке. Кроме того, задержание было произведено по делу о незаконном хранении наркотиков в больших количествах. Предполагается, что арестованный занимался преступной деятельностью на территории России с 2005 по 2010 год.

В аэропорт Пафоса он прибыл вечером 13 мая из другой страны. Полицейские выяснили, что мужчина разыскивается властями РФ во время прохождения им паспортного контроля.

Сотрудники полиции арестовали его по постановлению суда с целью инициирования судебной процедуры экстрадиции российским властям, — отметили в полиции, добавив, что расследование по делу продолжается.

Ранее в Калифорнии дорожный патруль арестовал водителя Tesla, который неправильно пользовался автопилотом. Как пишет «Ридус», ссылаясь на американские СМИ, мужчину несколько раз замечали сидящем на заднем сидении во время движения автомобиля.