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Полиция Кипра арестовала разыскиваемого в РФ мужчину

09:56, 14 мая 2021
Фото: George Christophorou/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Кипра сотрудниками местной полиции был арестован 51-летний мужчина, разыскиваемый российскими властями. Его фамилия держится в тайне в связи с запретом на распространение персональных данных. Об этом 14 мая сообщили в полиции Кипра, пишет РИА Новости.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчину подозревают в незаконном хранении драгоценных металлов и драгоценных камней или жемчуга, а также в организации их перевозки и непосредственной транспортировке. Кроме того, задержание было произведено по делу о незаконном хранении наркотиков в больших количествах. Предполагается, что арестованный занимался преступной деятельностью на территории России с 2005 по 2010 год.

В аэропорт Пафоса он прибыл вечером 13 мая из другой страны. Полицейские выяснили, что мужчина разыскивается властями РФ во время прохождения им паспортного контроля.

Сотрудники полиции арестовали его по постановлению суда с целью инициирования судебной процедуры экстрадиции российским властям, — отметили в полиции, добавив, что расследование по делу продолжается.

Ранее в Калифорнии дорожный патруль арестовал водителя Tesla, который неправильно пользовался автопилотом. Как пишет «Ридус», ссылаясь на американские СМИ, мужчину несколько раз замечали сидящем на заднем сидении во время движения автомобиля.

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