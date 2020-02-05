Кованые ворота, которые сделали по индивидуальному заказу в России для мемориала советским солдатам, были похищены в городе Лаа-ан-дер-Тая. Их вес составлял около 600 кг. Стоимость створок оценили в 2,5 тысячи евро.
На данный момент на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются детали преступления,
Ворота планировали установить на воинском захоронении, которое объединено с храмом святого Архистратига Божия Михаила, в память о павших красноармейцах.
Как ранее писал NEWS.ru, неизвестный злоумышленник совершил кражу с Волковского кладбища. Он похитил бронзовое надгробие.
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