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Госслужба Украины по чрезвычайным происшествиям сообщила о гибели пяти человек в аварии в Харьковской области. Инцидент произошёл в Изюмском районе. Автомобиль ВАЗ столкнулся с Daewoo на трассе.

В результате ДТП погибли пять человек и пострадал один человек, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Им удалось достать выжившего мужчину...