https://static.news.ru/photo/c2e34d4e-c2a1-11e9-99fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: 13.мвд.рф

Сотрудники правоохранительных органов спасли грудного ребёнка, которого пьяный отец угрожал выбросить с третьего этажа жилого многоквартирного дома в Саранске.

Инцидент случился около 15 часов 19 августа. Со слов очевидцев, неадекватный мужчина сначала выбросил в окно бытовую технику, а после грозил выкинуть новорождённую дочку, взяв ребёнка за ноги и свесив его из окна третьего этажа.

Прибывший по вызову участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД лейтенант полиции Василий Мартынов пробрался в квартиру по карнизу с соседнего балкона и выхватил ребёнка из рук пьяного отца, - сообщает пресс-служба МВД по республике Мордовия.

Мужчина задержан сотрудниками полиции. По предварительной информации, он был неоднократно судим за угон, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества. Новорождённую девочку передали медикам скорой помощи. Её жизни ничто не угрожает.

Ранее одиннадцатилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который погиб, спасая детей на пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Во время трагедии пятиклассник бросился спасать девочек из загоревшейся палатки. При этом сам он получил тяжелейшие ожоги, из-за которых позже скончался в больнице, писал News.ru.