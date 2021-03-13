Покусанная собакой юная москвичка погибла, выпав из окна

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах трагедии, которая разыгралась на западе Москвы. Там под окнами многоквартирного дома обнаружили тело 14-летней девочки.
Предшествовавшие падению ребёнка события разворачивались в одной из квартир дома по улице Барклая. По предварительным данным, девочка пришла в гости к 15-летнему знакомому. В ночь на 14 марта подростки находились дома одни, без родителей,
Что произошло дальше, доподлинно неизвестно. По данным ведомства, на теле погибшей нашли повреждения, характерные при падении с высоты, а также следы укуса собаки.
Известно, что в квартире приятеля погибшей живут два американских стаффордширских терьера.
В надзорном ведомстве намерены установить не только предпосылки трагедии, но и степень ответственности родителей обоих подростков.
Ранее, как писал NEWS.ru, мужчина погиб после падения из окна московской гостиницы.