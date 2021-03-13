Покусанная собакой юная москвичка погибла, выпав из окна

https://static.news.ru/photo/b25eef12-84e4-11eb-9a2f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах трагедии, которая разыгралась на западе Москвы. Там под окнами многоквартирного дома обнаружили тело 14-летней девочки.

Предшествовавшие падению ребёнка события разворачивались в одной из квартир дома по улице Барклая. По предварительным данным, девочка пришла в гости к 15-летнему знакомому. В ночь на 14 марта подростки находились дома одни, без родителей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Что произошло дальше, доподлинно неизвестно. По данным ведомства, на теле погибшей нашли повреждения, характерные при падении с высоты, а также следы укуса собаки.

Известно, что в квартире приятеля погибшей живут два американских стаффордширских терьера.

В надзорном ведомстве намерены установить не только предпосылки трагедии, но и степень ответственности родителей обоих подростков.

Ранее, как писал NEWS.ru, мужчина погиб после падения из окна московской гостиницы.