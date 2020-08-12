Поисковый отряд обнаружил тело пропавшего в Забайкалье школьника

https://static.news.ru/photo/1f9bc04c-dc83-11ea-bc7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: susk75/vk.com

Тело пропавшего 8 августа школьника обнаружили в озере возле посёлка Новая Заря в Ононском районе Забайкалья, сообщил руководитель поискового отряда имени Кости Долгова Денис Широбоков.

Согласно данным краевого СУ СКП, тело удалось найти около 10:30. На место отправилась следственно-оперативная группа. По предварительной информации, семья ребёнка находилась на профилактическом учёте.

Помощь в расследовании происшествия окажут сотрудники Главного управления криминалистики СК РФ, которые также прибудут в Ононский район. Они примут участие в следственных действиях, помогут при назначении требуемых судебных экспертиз, а также в организации и проведении других следственных и процессуальных действий.

За пять дней добровольцы, местные жители и сотрудники правоохранительных органов осмотрели тысячи гектаров территории, проверили Новую Зарю и окрестные водоёмы. В поисковых мероприятиях было задействовано различное оборудование, в том числе квадроциклы и дроны, передаёт «МК в Чите».

Ранее NEWS.ru писал, что в Троицко-Печорском районе Республики Коми жители села Усть-Ильич обнаружили трёх пропавших школьников. Найденные дети — мальчики 2007, 2008 и 2013 годов рождения. Их поиски велись местными жителями, специалистами Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда и сотрудниками МЧС.