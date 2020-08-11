Поездка по Москве на такси обошлась иностранке в 13 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/a473deb4-dbcd-11ea-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поездка по Москве в пределах города обошлась уроженке Парагвая в 13,3 тысячи рублей вместо заранее оговоренных 800. Таксист списал с её банковской карты деньги.

Инцидент произошёл 10 августа, когда 29-летняя гостья города направлялась в отель, расположенный у Павелецкой площади, передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на дежурного офицера пресс-службы столичного главка МВД.

По данным РЕН ТВ, женщина прилетела в Москву из Сургута. Она плохо говорит по-русски, поэтому подошедшему к ней в аэропорту мужчине смогла показать с телефона только адрес гостиницы.

Водитель согласился отвезти женщину, а в конце поездки настоял на том, чтобы самостоятельно перечислить деньги за поездку. По её словам, взяв в руки смартфон, он самостоятельно проделал несколько манипуляций.

Обнаружив пропажу средств, женщина обратилась в отдел полиции района Замоскворечье. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, водитель такси избил мужчину, после чего скрылся с места потасовки.