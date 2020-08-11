Поездка по Москве на такси обошлась иностранке в 13 тысяч рублей

Поездка по Москве в пределах города обошлась уроженке Парагвая в 13,3 тысячи рублей вместо заранее оговоренных 800. Таксист списал с её банковской карты деньги.
Инцидент произошёл 10 августа, когда 29-летняя гостья города направлялась в отель, расположенный у Павелецкой площади,
По данным РЕН ТВ, женщина
Водитель согласился отвезти женщину, а в конце поездки настоял на том, чтобы самостоятельно перечислить деньги за поездку. По её словам, взяв в руки смартфон, он самостоятельно проделал несколько манипуляций.
Обнаружив пропажу средств, женщина обратилась в отдел полиции района Замоскворечье. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, водитель такси избил мужчину, после чего скрылся с места потасовки.
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