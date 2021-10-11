Подруга погибшей в ДТП девушки высказалась о поведении Собчак после аварии

В минувшую субботу, 9 октября, на трассе между Красной Поляной и Адлером произошло ДТП: водитель, который вёз Ксению Собчак, выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль, став причиной гибели 35-летней Екатерины Тарасовой. Близкая подруга погибшей, Евгения, заявила, что ошарашена поступком Собчак, которая после смертельного ДТП «просто вызвала другое такси и спокойно поехала в аэропорт». Об этом пишет Сиб.фм.

Я уважаю Ксению как человека, и мне непонятно, почему она так поступила. Вы понимаете, что скорую вызвали не сразу, это сделали люди, которые ехали мимо, и только через 30 минут после аварии. А если Катю ещё можно было спасти? Да, Ксения Анатольевна не была за рулём, но она просто вызвала другое такси и спокойно поехала в аэропорт, грустно, что всё получилось именно так, — призналась Евгения.

Собчак, в свою очередь, также прокомментировала аварию со своим участием, заверив, что водителя она не подгоняла и на выезжать на встречную полосу его не просила. Телеведущая добавила, что сама получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда, — оправдалась Собчак.

Ранее стало известно, что Екатерину Тарасову похоронят в Новосибирске. У погибшей осталась 6-летняя дочь и бывший муж с которым она давно не общалась, рассказала Евгения.